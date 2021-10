PS e PSD viabilizam propostas do PCP e Bloco para reposição do pagamento do trabalho suplementar

Parece ser um dos primeiros cachimbos da paz que PS, Bloco e PCP vão fumar em conjunto por estes dias, mesmo nas vésperas do Orçamento do Estado. Os socialistas viabilizaram nesta sexta-feira, ao fim da manhã, os projectos de lei dos comunistas e dos bloquistas que repõem os valores pagos pelo trabalho suplementar prestado em dia útil ou em dia de descanso (incluindo nos feriados).

O PS absteve-se, assim como o PSD, o Chega e a IL. Só o CDS votou contra. Os restantes partidos e deputadas não-inscritas votaram a favor. Os sociais-democratas, que tradicionalmente têm votado contra as propostas dos partidos mais à esquerda de revogação destas normas, anunciaram a entrega de uma declaração de voto.

Na quinta-feira à tarde, no debate, o PCP (que agendou o tema) e o Bloco desafiaram o PS a assumir e provar que está mesmo preocupado com a situação e com os direitos e condições de vida dos trabalhadores aprovando as suas propostas e, com essa atitude, mostrar que tem verdadeira disponibilidade para o diálogo e a negociação.

Os dois partidos têm colocado como ponto essencial para a discussão (e aprovação) do Orçamento do Estado para 2022 também o compromisso lateral de avanços na legislação laboral. Essa tinha sido já, aliás, uma das condições laterais assumidas com o PCP no ano passado para a viabilização - através da abstenção - do orçamento deste ano, mas o PS praticamente nada lhe deu em troca no Código do Trabalho desde então.

A surpresa acabou por ser, afinal, a posição do PSD, que deverá ser explicada na declaração de voto escrita que a bancada tem agora três dias para entregar. É que o corte no pagamento do trabalho extraordinário, no trabalho suplementar e no trabalho em dias de feriado foi introduzido pelo Governo PSD/CDS em 2012.

O que o PCP e o Bloco agora propõem é a reposição do regime que vigorava até então. Mas isso poderá não acontecer exactamente assim. Os dois diplomas seguem agora para a especialidade e, nessa altura, o PS poderá fazer alterações que levem a uma solução de meio-termo, isto é, que não reponham a totalidade do regime até 2012, mas que avancem pelo menos para um patamar intermédio.