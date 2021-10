Damasceno Dias vai presidir à CRESAP

Damasceno Dias vai substituir Maria Júlia Ladeira na presidência da Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CReSAP).

Os outros nomes nomeados pelo Governo, na qualidade de vogais, são Maria Eugénia de Almeida Santos, João António de Salis Gomes e Maria Cristina Pimenta Coelho.

A nova direcção da CReSAP irá ser ouvida no Parlamento, na próxima terça-feira, na comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

Damasceno Dias é subdirector Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira e professor auxiliar convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP).

Maria Eugénia de Almeida Santos é directora-geral da Administração e do Emprego Público. João António de Salis Gomes é professor do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). E Maria Cristina Pimenta Coelho é professora no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI).