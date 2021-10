40 ou 50 anos: aprovado aumento do limite de idade para prescrição dos abusos sexuais de menores

Propostas do PAN e da deputada Cristina Rodrigues vão ser debatidas na especialidade para se encontrar um texto final com apenas um prazo limite. Projectos do Chega com aumento de penas foram chumbados

Num princípio a maior parte do Parlamento está de acordo: mais do que apenas agravar as penas de prisão pelo abuso de menores (como pretendia o Chega e viu as suas propostas chumbadas), é necessário dar tempo às vítimas para tomarem coragem, ultrapassarem os bloqueios e os traumas que a situação provoca, e conseguirem reunir as condições para fazerem as denúncias e isso pode implicar aumentar o prazo da prescrição desses crimes​ (como propõem a deputada Cristina Rodrigues e o PAN, e cujos diplomas passam agora à especialidade).