O primeiro campeonato mundial de balão já tem um balão de ouro

Os capacetes até podem fazer com que a competição não pareça tão cool, mas o primeiro campeonato mundial de balão pareceu, pelo menos, extremamente divertido. E fácil de acompanhar, já que há apenas uma regra: o balão não pode tocar no chão.

Os dois jogadores defrontam-se num recinto fechado de oito metros por oito metros que simula o espaço onde já todos fizemos uma versão desta brincadeira: a sala de estar. Os obstáculos em campo são sofás, mesas, cadeiras e, porque não, um carro.

A estreia do campeonato aconteceu em Tarragona, Espanha, a 14 de Outubro e foi organizada pelo streamer da Twitch e youtuber espanhol Ibai Llanos, em parceria com o jogador do Barcelona Gerard Piqué (o que significa que Shakira, com quem o futebolista é casado, também assistiu aos jogos, a julgar por algumas das imagens do torneio).

O torneio disputado por atletas de 32 países foi, obviamente, inspirado numa série de vídeos virais do TikTok filmados em câmara lenta por dois irmãos durante o confinamento imposto para desacelerar a pandemia de covid-19. Diego e Antonio Arredondo representaram os Estados Unidos da América e foram eliminados por Cuba. No pavilhão também se ouviu o hino nacional português. Ricardo Ferreira protagonizou um dos melhores pontos, segundo os comentadores do campeonato, que vibraram em directo, mas ficou-se pelos oitavos de final contra a Bolívia.

O peruano Francesco De La Cruz foi o balão de ouro da primeira edição, depois de vencer na final o alemão Jan Spieb por 6-2. O estudante de 18 anos que vive em Barcelona dedicou a vitória à mãe e aos amigos.