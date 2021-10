A Taça antes do regresso da Champions

O principal campeonato nacional de futebol continua parado. Depois do intervalo para os jogos das selecções, segue-se o interregno para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira a envolver os clubes da I Liga.

Nesta sexta-feira há três emblemas em acção: o Famalicão vai a Coimbra defrontar a Académica, o FC Porto desloca-se a Sintra para jogar contra o Sintrense e o Sporting, tem uma curta viagem até ao Restelo para um embate com o Belenenses.

No sábado é a vez de o Benfica jogar no terreno do Trofense, enquanto o Sp. Braga, detentor do troféu, só compete no domingo, em casa do Moitense.

Todos os jogos desta terceira eliminatória da Taça de Portugal estão aqui.

Na Europa, regressam os principais campeonatos parados e é em Itália que se pode encontrar um dos jogos mais aliciantes, com um Juventus a receber a Roma, de José Mourinho, no domingo.

Lá mais para o meio da próxima semana regressa a Liga dos Campeões. Sporting, FC Porto e Benfica têm pela frente as suas partidas da terceira jornada da fase de grupos. “Leões” e “dragões” jogam na terça-feira: os lisboetas no terreno dos turcos do Besiktas e os portuenses recebem os italianos do AC Milan.

No dia seguinte entra em campo o Benfica, que viaja até Munique para enfrentar o Bayern.

A jornada completa da Liga dos Campeões está aqui e a da Liga Europa aqui, competição em que, na quinta-feira, o Sp. Braga tem que defrontar os búlgaros do Ludogorets.

Para além do futebol há muito mais para acompanhar. Já este domingo disputa-se a Maratona de Lisboa.

Na segunda-feira começam os Mundiais de ginástica artística com a presença de atletas portugueses, enquanto na quarta-feira, e pouco depois dos Europeus onde Portugal obteve tão bons resultados, são os Mundiais de ciclismo de pista que se iniciam, também com corredores nacionais em competição.

Na terça-feira, o andebol terá o FC Porto a disputar mais uma jornada da Liga dos Campeões, enquanto Benfica e Sporting começam a sua participação na fase de grupos da Liga Europeia.