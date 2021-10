Como se resolve um problema como a Polónia? Com pressão política, respondem analistas jurídicos

A Comissão Europeia continua a estudar as possíveis soluções jurídicas para responder ao desafio colocado pela Polónia, que pode agora valer-se de uma decisão do seu Tribunal Constitucional para ignorar a legislação comunitária e desrespeitar as deliberações do Tribunal de Justiça da UE, a mais mais alta instância judiciária que serve de árbitra e intérprete do direito europeu.