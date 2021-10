Primeiro-ministro esloveno lança “provocações” no Twitter e colide com homólogo holandês

O primeiro-ministro da Eslovénia, Janez Jansa, publicou uma série de tweets onde criticou eurodeputados e o seu homólogo holandês, levando o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, a pedir na mesma social para o chefe do Governo esloveno terminar com as “provocações”.

Jansa, conhecido por seguir o estilo do ex-Presidente norte-americano Donald Trump (também pela utilização do Twitter), escreveu as publicações na sequência da visita de uma delegação da comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu​ para analisar o estado da liberdade de imprensa e do Estado de direito na Eslovénia, que assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.

Estando inicialmente previsto encontrar-se com a delegação, Jansa cancelou depois o encontro, motivando a bancada dos Socialistas e Democratas (S&D) a criticar a “cadeira vazia” do primeiro-ministro esloveno no Twitter.

Who are you? How many times have you visited a German chancellor, a Dutch PM or a French president?

By the way, it’s Netherlands where the last journalist was killed in the #EU. In Slovenia, such attempts were executed only during a regim of your comrades from @strankaSD. https://t.co/WI4uYoydxS — Janez Janša (@JJansaSDS) October 14, 2021

Jansa, por sua vez, acusou na plataforma vários eurodeputados de serem “marionetas de Soros”, aludindo ao filantropo americano-húngaro George Soros, alvo de inúmeras teorias anti-semitas. A publicação foi depois eliminada.

Embalado nas críticas, questionou o Grupo S&D: “Quantas vezes visitaram a chancelaria alemã, o primeiro-ministro holandês ou o Presidente francês? Já agora, o último jornalista assassinado na UE foi nos Países Baixos”, assinalou.

Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, vendo-se envolvido, denunciou no Twitter as palavras de “mau gosto” de Jansa e condenou “fortemente a [sua] atitude”, acrescentando ter transmitido o seu desagrado ao embaixador esloveno nos Países Baixos.

Well, Mark, @MinPres, don't waste time with ambassadors and media freedom in Slovenia. Together with @SophieintVeld, protect your journalists from being killed on the streets. https://t.co/EPvDP7Jlfk — Janez Janša (@JJansaSDS) October 14, 2021

Jansa continuou e, dirigindo-se ao homólogo pelo nome, disse para não perder tempo com embaixadores e a liberdade de imprensa na Eslovénia. Antes, disse para proteger os seus jornalistas “de serem mortos nas ruas”, criticando também a eurodeputada holandesa Sophie in ‘t Veld do Grupo Renovar a Europa, que lidera a delegação parlamentar de visita em Liubliana.

Malik Azmani, o primeiro vice-presidente do Grupo Renovar a Europa, criticou fortemente o primeiro-ministro da Eslovénia, acusando-o de anti-semitismo.

Foi depois a vez do presidente do Parlamento Europeu intervir para apelar ao fim das “provocações”. “Ataques aos membros desta câmara são ataques aos cidadãos europeus”, continuou. Sem espanto, a mensagem não foi bem recebida: “A Eslovénia não é uma colónia”, ripostou mais uma vez Janez Sansa, pedindo a Sassoli para “não abusar do nome do Parlamento Europeu para intrigas políticas”.

We urgently call on @JJansaSDS to cease the provocations against members of the @Europarl_EN. Attacks on members of this house, are also attacks on European citizens.



A constructive collaboration with the rotating Council Presidency can only be based on mutual trust and respect. — David Sassoli (@EP_President) October 14, 2021

Esta não é a primeira vez, no entanto, que o dirigente esloveno promove teorias da conspiração ou afirmações falsas no Twitter. Aliás, Jansa mencionou vários políticos que já não são membros do Parlamento Europeu – um deles morreu no início deste ano. No campo da liberdade de imprensa, o primeiro-ministro esloveno é acusado de a sufocar e manipular, nomeadamente com o corte do financiamento público da Agência de Notícias Eslovena.