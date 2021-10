Pelo menos 32 mortos e 53 feridos em atentado numa mesquita xiita em Kandahar

O ataque ocorreu durante as orações de sexta-feira na mesquita Fatemieh, em Kandahar, e foi levada a cabo por quatro bombistas suicidas.

O balanço provisório das explosões ocorridas esta sexta-feira numa mesquita xiita da cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, ascende a pelo menos 32 mortos e 53 feridos, disse à agência France-Presse uma fonte médica.

“Trinta e dois mortos e 53 feridos foram transportados para o nosso hospital”, indicou à AFP um porta-voz do hospital central de Kandahar, que não quis ser identificado.

O ataque à mesquita Fatemieh, também conhecida como mesquita Imã Bargah, ocorreu uma semana depois de um atentado suicida contra uma mesquita xiita em Kunduz (nordeste), reivindicado pelo afiliado local do grupo extremista Daesh, que matou 46 pessoas.

Murtaza, uma testemunha ocular, disse que quatro bombistas suicidas atacaram a mesquita em Kandahar. Dois detonaram os seus explosivos junto a um portão de segurança, permitindo que os outros dois entrassem no complexo e atacassem a multidão de fiéis.

Contactado telefonicamente pela agência noticiosa norte-americana Associated Press, Murtaza referiu que as orações de sexta-feira contam geralmente com a presença de cerca de 500 pessoas.

O Daesh-K, que se opõe aos taliban, considera os muçulmanos xiitas apóstatas que merecem a morte e já reivindicou uma série de ataques mortais em todo o país desde que os taliban tomaram o poder no Afeganistão em Agosto, no final da retirada das forças norte-americanas.

“Estamos consternados por saber que uma explosão ocorreu numa mesquita da irmandade xiita (…) na cidade de Kandahar, na qual vários dos nossos compatriotas foram mortos e feridos”, escreveu na rede social Twitter o porta-voz do no Ministério do Interior, Qari Sayed Khosti.

“Forças especiais do Emirado Islâmico já chegaram à zona para determinar a natureza do incidente e levar os seus autores perante a justiça”, acrescentou.

Tal como os combatentes do Daesh, os taliban são sunitas, mas comprometeram-se a proteger a minoria xiita do Afeganistão, que foi perseguida durante o seu anterior regime, entre 1996-2001.

O atentado ainda não foi reivindicado.