Marques’Almeida celebram uma década de moda no terceiro dia de Portugal Fashion

“O que é isso que tens vestido?” lê-se por toda a parte junto à entrada para a Alfândega do Porto. Lá dentro acontece a 49.ª edição do Portugal Fashion (PF). No terceiro dia de desfiles da semana de moda da Invicta, esta quinta-feira, Anyango Mpinga, Inês Torcato, Nuno Miguel Ramos, Odio Mimonet, Unflower e Ernest W. Baker apresentaram as suas propostas para a próxima Primavera/Verão. Ao final do dia, no antigo Matadouro da Campanhã, a consagrada Marques’Almeida celebrou uma década com um grandioso desfile para honrar as suas raízes.