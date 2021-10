Dois eventos com o selo PÚBLICO para “reunir quem faz o vinho com quem o bebe”

Num esforço conjunto com a Grandes Escolhas , acontece este fim-de-semana o Vinhos & Sabores 2021, um evento que reunirá mais de 300 produtores nacionais em Lisboa. Também este sábado e domingo, o jornal “leva” ao Brasil o Vinhos de Portugal — Edição Digital 2021, em parceria com os média O Globo e Valor Económico e a ViniPortugal. Este evento continuará a 23 e 24 de Outubro.

O PÚBLICO co-organiza dois importantes eventos de vinhos este fim-de-semana. Em Lisboa, num esforço conjunto com a revista especializada Grandes Escolhas, o Vinhos & Sabores 2021 reunirá mais de 300 produtores nacionais na FIL — Feira Internacional de Lisboa entre sábado e segunda-feira dia 18, sendo que este terceiro dia é exclusivo para profissionais do sector. Em simultâneo, o jornal “leva” ao Brasil o Vinhos de Portugal — Edição Digital 2021, em parceria com os média O Globo e Valor Económico e a ViniPortugal. Este evento mantém o formato digital, aposta em conversas descontraídas entre figuras públicas brasileiras e produtores portugueses e tem segunda parte a 23 e 24 de Outubro.