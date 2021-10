Preços regulados da electricidade sobem 0,2% em 2022

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta sexta-feira que os preços da electricidade para os cerca de 921 mil clientes que ainda estão no mercado regulado deverão subir 0,2% a partir de Janeiro.

“A variação apresentada é relativa ao preço médio do ano 2021, que integra a revisão em alta da tarifa de energia em Julho e Outubro de 2021”, refere a ERSE, em comunicado. A entidade reguladora presidida por Pedro Verdelho refere que, em Janeiro, os consumidores irão notar “uma redução de -3,4% em relação aos preços em vigor em Dezembro de 2021”.

A evolução tarifária para os clientes do mercado doméstico foi conseguida com uma descida de 52,2% da tarifa de acesso às redes, a componente onde estão representados os diversos custos fixo do sistema eléctrico nacional e onde o Governo se comprometeu a actuar para poder evitar o agravamento das facturas eléctricas, apesar do nível de preços recorde do mercado grossista.

A decisão final sobre a proposta da ERSE é anunciada a 15 de Dezembro, depois da apreciação do seu conselho tarifário.

As tarifas de acesso à rede são “pagas por todos os consumidores pela utilização das infra-estruturas de redes e estão incluídas nas tarifas de Venda a Clientes Finais, quer dos comercializadores de último recurso, quer dos comercializadores em mercado, condicionando os preços finais pagos pelos consumidores que se encontram tanto no mercado regulado, como no mercado liberalizado”, salienta a ERSE.

Para a formação do preço final conta também a evolução da componente de energia, mas, enquanto no caso das tarifas reguladas esta é fixado pelo regulador, no mercado livre esta depende das condições em que cada comercializador adquire a energia necessária para abastecer a sua carteira de clientes.

Em todo o caso, a entidade reguladora destaca que, como as tarifas de redes são fixadas para vigorarem entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro, “esta circunstância justifica que os comercializadores revejam normalmente os seus tarifários no mês de Janeiro de cada ano”, podendo assim reflectir, no preço final, a descida acentuada desta componente.

“Esta redução das tarifas de acesso às redes contribui para uma diminuição de cerca de -35%, em termos médios, na factura final dos consumidores do mercado liberalizado”, assegura a ERSE.

Os custos das redes também se reduziram para os industriais, e mais ainda do prometeu o Governo. Segundo os dados da ERSE, as tarifas de acesso às redes para a Média Tensão, a Alta Tensão e a Muito Alta Tensão vão ter reduções de 94%.

Momento de viragem

A redução da tarifa de acesso às redes é o “resultado de um decréscimo acentuado na tarifa de Uso Global do Sistema, resultado da diminuição dos Custos de Interesse Económico Geral (CIEG), que se traduzem num benefício para o sistema”, refere a ERSE.

É nesta parcela que estão os chamados custos políticos da factura, como as rendas das concessões eléctricas dos municípios e os pagamentos ainda devidos a alguns produtores de electricidade, entre outros.

Para o próximo ano, “a redução significativa e extraordinária dos proveitos a recuperar pelas tarifas de acesso” explica-se pelo facto de os CIEG “terem invertido o seu sinal, isto é, passarem a contribuir para diminuir a tarifa de energia eléctrica”, nota a ERSE.

Neste caso específico, para esta evolução contribuiu decisivamente “o diferencial de custos com a aquisição de energia a produtores em regime especial” e, “em menor medida, o diferencial de custos com centrais com contratos de aquisição de energia”. Esta evolução deve-se ao facto de, neste momento, os preços do mercado grossista estarem acima das tarifas administrativas (ou subsidiadas).

Assim, em 2022, estes dois elementos “assumem um valor favorável aos consumidores, na ordem de 1,7 mil milhões de euros, superando largamente o valor dos custos associados aos restantes CIEG”.

Dívida tarifária encolhe

Em resultado desta conta com sinal mais para os consumidores, a ERSE nota que a proposta tarifária “garante a sustentabilidade económica do Sistema Eléctrico Nacional (SEN), reduzindo-se significativamente o valor da dívida [défice tarifário] no final de 2022, para o valor de 1,7 mil milhões de euros”.

O serviço da dívida tarifária resulta do diferimento de custos com os CIEG para pagamento em anos futuros. Embora continue “a representar uma das maiores parcelas dos montantes a recuperar pela tarifa de uso global do sistema” (o valor incluído nas tarifas do próximo ano são 1,071 mil milhões) e importe continuar a “monitorizar a sua evolução”, em 2022, não haverá lugar à criação de nova dívida tarifária.

Assim, a dívida tarifária diminuirá num montante equivalente, correspondente a 1,048 mil milhões de euros, devendo chegar ao final do ano nos 1,709 mil milhões.