Governo suspende caducidade dos contratos colectivos até 2024

O Governo vai prolongar por 12 meses a suspensão dos prazos de contagem da caducidade e sobrevigência das convenções colectivas, estendo-a até 2024 e garantindo que, durante a actual legislatura, não haverá contratos colectivos a caducar. A medida surge no quadro das negociações com o PCP e o BE para a aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2022 e vai ser integrada na Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho, que o executivo pretende aprovar na próxima semana.