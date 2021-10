Governo baixa ISP da gasolina em dois cêntimos e do gasóleo em um

Perante a subida galopante e constante dos preços dos combustíveis, o Governo anunciou uma redução de dois cêntimos no ISP da gasolina e de um cêntimo no gasóleo. A medida vai aplicar-se a partir deste sábado, dia 15, e fica em vigor até 31 de Janeiro, disse o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes​.

“O Governo tomou hoje a decisão de reinstituir um modelo de devolução de receita de imposto que obtém por via do preço dos combustíveis. Em face do aumento do preço médio de venda ao público dos combustíveis, o Estado arrecada um valor superior a 60 milhões de euros de IVA e, por isso, vai repercutir na diminuição das taxas de ISP este valor de acréscimo que aufere”, avançou António Mendonça Mendes, que falava aos jornalistas, em Lisboa.

O tema ganhou peso nas últimas semanas com subida consecutivas dos preços de combustíveis. Esta quinta-feira, alguns tipos de gasolina, como a ultimate da BP, ultrapassaram os dois euros por litro em muitos pontos de venda.

De acordo com os dados divulgados pela Direcção-geral da Energia e Geologia (DGEG) até quinta-feira, 14 de Outubro, os preços médios dos combustíveis foram de 1,719 euros por litro para a gasolina e 1,522 euros para o gasóleo.

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, referiu esta sexta-feira, em Lisboa, que o aumento dos preços, nomeadamente dos combustíveis, deverá ser temporário, apesar de “aparentemente descontrolado”, lembrando que o petróleo negociou a preços negativos durante a crise. Assiste-se agora, disse o ex-ministro das Finanças, a uma reversão deste cenário “a uma escala significativa e só aparentemente descontrolada”.

A resistência dos maiores produtores mundiais de petróleo em aumentar a produção explica, em grande parte, a escalada de preços, que estão em máximos de três anos, numa altura em que aumenta a procura na sequência da recuperação da economia mundial, mas também porque a subida de outras matérias-primas, como o gás e o carvão, desviam a procura para o petróleo.