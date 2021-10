FC Porto entra a golear o Sintrense na Taça de Portugal

Triunfo expressivo com um bis de Sérgio Oliveira e outro de Evanilson desfez as ilusões da equipa do quarto escalão, que não teve argumentos para incomodar Marchesín.

O FC Porto goleou esta sexta-feira, por 0-5, o Sintrense, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal realizado no Complexo Desportivo do Real SC, em Massamá.

Os portistas tiveram em Sérgio Oliveira e Evanilson, ambos a assinarem um bis, os grandes protagonistas da noite em que Toni Martínez selou a goleada, sem que o Sintrense tivesse conseguido um remate à baliza dos portuenses até ao último lance da partida.

O FC Porto aproveitava para estrear o internacional argentino Marchesín na baliza, ainda que as perspectivas de uma noite sem grande acção deixassem o guarda-redes à espera de novas oportunidades. Sem alguns nomes de maior preponderância na equipa, como Mbemba, Matheus Uribe, Luis Díaz, Corona e Taremi, Sérgio Conceição fez alinhar Otávio, regressado de lesão.

Mais do que assumir-se como elemento desequilibrador, o internacional português precisava deste jogo para acelerar a integração, já a pensar no duelo com o AC Milan, da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, no Dragão. Nesse campo, tudo se conjugou, permitindo uma boa gestão do esforço face ao evoluir dos acontecimentos.

Aliás, salvo honrosas excepções, o FC Porto apresentava-se com uma equipa praticamente nova, em que Sérgio Oliveira usou uma vasta gama de recursos para regular a chama dos “dragões” antes de cuspir duas bolas de fogo no momento exacto.

Também a expectativa em relação a Pepê e ao que o extremo seria capaz de mostrar, num teste propício para o brasileiro brilhar, acabou por esbarrar na muralha erigida pelo Sintrense, perfeitamente consciente da relação de forças e de que sem uma estratégia pragmática dificilmente sairia vivo deste embate. Facto que se traduziu num jogo sem oportunidades para se organizar ofensivamente e esboçar um remate para despertar Marchesín.

Ainda assim, foi pelo corredor de Wendell e Pepê que o FC Porto começou a ganhar o jogo, construindo os dois momentos cruciais para simplificar a tarefa portuense através de uma pressão alta, a provocar dois erros fatais na saída de jogo dos “locais”. Na primeira aberta, Sérgio Oliveira deflagrou uma bomba que implodiu as ilusões do Sintrense. No segundo, a bola rodou da esquerda para a direita, com Francisco Conceição a obrigar o guarda-redes Diogo Garrido a uma defesa incompleta que Sérgio Oliveira aproveitou para ampliar.

O FC Porto já não precisava de olhar para o relógio e passava a construir o suficiente para manietar o adversário, esperando por nova oportunidade para desferir o golpe final. Daí que o terceiro golo tenha surgido apenas na segunda parte.

E a espera portista pelo 0-3 não foi muito longa. Mais uma vez, Sérgio Oliveira a pegar na bola e a solicitar o pique de Evanilson, que explorou a profundidade e atirou sem hesitar, depois de uma entrada a frio. O avançado brasileiro não cederia o lugar antes de imitar Sérgio Oliveira e bisar em lance confuso na área do Sintrense que Evanilson concluiu depois de uma carambola de remates de calcanhar e dúvidas sobre o posicionamento do portista.

Ao Sintrense restava, então, evitar uma derrota por números esmagadores, embora a cadência de ataques do FC Porto tivesse tornado praticamente impossível a missão da equipa do Campeonato de Portugal, o quarto escalão nacional. Assim, Toni Martínez ainda foi a tempo de também atirar a contar, selando a goleada.