Seara Nova: a vitória póstuma da imprudência

O primeiro número da Seara Nova, que iria tornar-se a mais duradoura e influente revista de ideias do século XX português, foi lançado há precisamente cem anos, no dia 15 de Outubro de 1921, por um grupo de intelectuais apostados em resgatar o espírito republicano de 1910, que se fora esvaindo entre clientelismos partidários e golpadas militares. Raul Proença, Luís da Câmara Reys, Jaime Cortesão, Augusto Casimiro, Aquilino Ribeiro, José Rodrigues Miguéis, Mário de Azevedo Gomes ou Emílio Costa são alguns dos nomes que compuseram o primeiro corpo directivo da revista, ao qual se associaria em breve, vindo do Brasil, um cúmplice de peso, António Sérgio.