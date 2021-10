Rui Horta vai deixar de ser director do Espaço do Tempo, a casa que o atou ao Alentejo

Entra-se no pátio da antiga Garagem Magina a meio da manhã e apetece ficar. Na cozinha, Catarina Caixeiro prepara o almoço que há-de cheirar a poejo e a hortelã quando chegar ao prato. Lá dentro, sobre a mesa, há frutas e legumes da região a que se junta, pouco depois, uma caixa de cogumelos de um produtor local que faz entregas porta a porta. Aguarda-se a qualquer momento que Susana Chiocca, artista habituada a trabalhar com a performance, o vídeo e a palavra, toque à campainha e pouse as malas num dos 20 quartos desta casa que será também sua nos próximos dias.