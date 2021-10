A sexta edição de Close-up está aí para pensar sobre a comunidade

O Close-up, que se identifica mais como Observatório de Cinema e menos como festival, já que vai tendo várias manifestações ao longo do ano, está de volta para a sua sexta edição, que dura entre este sábado e o próximo. O mote da edição deste ano, que decorre na Casa das Artes de Famalicão e traz com ele sessões comentadas de cinema, é a noção de comunidade, para celebrar a actividade de ir ao cinema e partilhar, durante mais ou menos duas horas, um filme no escuro com desconhecidos, algo particularmente precioso em tempos pandémicos.