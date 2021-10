Nada é Pequeno no Amor, de João Só, um disco rock’n’roll para ouvir em família

Músico, cantor, compositor, produtor, João Só lança esta sexta-feira um novo álbum, a que deu o título Nada é Pequeno no Amor, frase que até nem é dele, mas que conheceu em ambiente familiar. Onde também nasceu o disco, com os filhos a circular pela casa e sons do quotidiano (como o da máquina de lavar loiça) a invadirem as gravações. Lançado nas plataformas digitais, em CD e também em vinil, em LP, vai ser apresentado ao vivo em Lisboa e Porto, primeiro no Teatro Maria Matos, no dia 24 de Novembro, e depois no dia 1 de Dezembro na Sala 2 da Casa da Música.