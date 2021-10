Edgar Pêra e Rui Reininho num cine-concerto para continuar uma conversa

Filmitis vs Reinitis é uma performance que remete para o livro de estreia de Reininho, que agora conhece uma reedição. É o encontro que dois cometas, para ver hoje, no Teatro Viriato, em Viseu.

“Um dia, telefonou-me a perguntar se eu achava piada fazer um cine-concerto com o Rui e eu fartei-me de rir. Achei muita piada, era uma ideia excelente”, começa por contar o realizador Edgar Pêra, em tom solto. O telefonema tinha partido da dirigente do Cine Clube de Viseu, Margarida Assis, e o tal Rui tem Reininho como apelido, amigo de longa data do cineasta. Não era apenas a ideia de trabalhar neste projecto que lhe interessava. “Era também um pretexto para nos reencontrarmos, que hoje é a coisa mais importante”.