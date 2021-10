Trompete e contrabaixo sem medo do amanhã

Em 2013 a trompetista portuense Susana Santos Silva inaugurou uma parceria com o contrabaixista sueco Torbjörn Zetterberg. O notável disco Almost Tomorrow (Clean Feed) mostrava a dupla a trabalhar uma improvisação aberta onde a aridez exploratória de alguns momentos se encontrava com a procura da melodia. À dupla juntou-se depois o organista Hampus Lindwall e o trio editou dois registos interessantes (If Nothing Else em 2015 e Hi! Who Are You? em 2018). Agora, quase uma década depois do início do trabalho em duo, Santos Silva e Zetterberg regressam ao formato original, com um disco de pura improvisação a dois: trompete e contrabaixo confrontados em diálogo, sem rede. Tomorrow.