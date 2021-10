Desvendada nova forma de regeneração muscular após pequenas lesões

Equipa com cientistas do Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa, descreve um mecanismo de reparação muscular após pequenas lesões e que envolve o movimento dos núcleos de células dos músculos.

Suponhamos que está a fazer exercício e tem uma pequena lesão muscular. Como é que ela se poderá regenerar? Uma equipa liderada por investigadores do Instituto de Medicina Molecular (IMM, em Lisboa) e da Universidade de Pompeu Fabra (em Espanha) acaba de desvendar um mecanismo de regeneração muscular após essas pequenas lesões e que envolve o movimento dos núcleos de células dos músculos. No fundo, o mecanismo agora descrito na revista Science funciona assim: os núcleos celulares vão para os locais da lesão, o que resulta na entrega de moléculas de ARN-mensageiro. Essas moléculas são depois traduzidas em proteínas no local e funcionam como blocos de construção para regenerar o músculo.