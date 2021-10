Segurança que agrediu cliente em Albufeira suspenso de funções

O episódio aconteceu no passado dia 3 de Outubro. As imagens mostram a agressão, que durou cerca de 30 segundos, e a entrada no espaço de dois militares de uma equipa de intervenção da GNR, momento em que a vítima foi deixada inanimada no chão pelo agressor.

Foi no passado dia 9 de Outubro que as imagens começaram a circular pelas redes sociais. No vídeo via-se um segurança provado a agredir um cliente num espaço de diversão nocturna, em Albufeira. Agora, o segurança está suspenso de funções.

“Após a visualização das imagens em questão, a Polícia de Segurança Pública (PSP), no exercício das suas competências de regulação e fiscalização do sector da segurança privada, solicitou informação sobre a ocorrência, à Força de Segurança territorialmente competente”, lê-se num comunicado da entidade, que desde o dia 11 que esteve a averiguar a situação.

Assim, “no passado dia 12, após a análise de toda a informação recolhida e nos termos da legislação que regula o sector da segurança privada, a PSP desencadeou os procedimentos tendentes a propor a suspensão da actividade do segurança privada que cometeu as agressões”, afirma a PSP.

A autoridade garante que foi suspenso o “título profissional de segurança porteiro (genericamente, de segurança privado em espaços de diversão nocturna), ficando proibido de exercer essas funções até conclusão do inquérito criminal e do processo administrativo entretanto instaurados” e a “suspensão parcial da continuação do exercício da actividade de vigilante (genericamente, de segurança de instalações, para a qual o segurança privado agressor também estava habilitado), sem permissão de o fazer em locais de acesso público ou que incluam o contacto com o público”.

A PSP diz que esta decisão “manter-se-á até à sua revisão ou até conclusão do inquérito criminal e do processo administrativo em curso”.

A agressão aconteceu no passado dia 3 Outubro. As imagens mostravam que, pouco depois do início da agressão, que durou cerca de 30 segundos, entraram no espaço dois militares de uma equipa de intervenção da GNR, momento em que a vítima foi deixada inanimada no chão pelo agressor.

Depois de divulgadas as imagens, questionado pela Lusa, o comando geral da GNR disse que tinham sido identificadas duas pessoas - o agressor e a vítima - e que a vítima tinha recusado assistência médica.

Na quarta-feira, o presidente da Associação de Discotecas Nacional defendeu um reforço de policiamento para resolver os problemas da noite, como os que têm sido registados de norte a sul do país, e pediu para ser ouvido pelo Governo.

José Gouveia falava à Lusa a propósito dos vários incidentes que têm marcado a noite nas últimas semanas, como o caso do segurança privado que agrediu um cliente com socos e pontapés numa discoteca em Albufeira e a morte, no Porto, de um jovem de 23 anos que foi espancado na via pública junto a um estabelecimento nocturno.