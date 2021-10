Presidência do Conselho de Ministros tem um milhão de euros para plano de combate ao racismo

O Orçamento do Estado para 2022 prevê uma verba superior a 1 milhão de euros para as acções do Plano Nacional de Combate ao Racismo e Discriminação 2021-2025 - Portugal contra o Racismo em 2022, no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros (PCM). Este plano, o primeiro nacional deste género, envolve mais áreas do Governo, mas cada uma terá um orçamento e actividades próprias, por isso as verbas totais não se restringem às afectas à PCM. De acordo com o gabinete do PCM o plano terá ainda fundos europeus, designadamente no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual para o período de programação 2021-2027.