Portal das reclamações do Ambiente recebeu mais de mil participações em 2020

As participações que chegaram à Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território através da Internet, passaram de cerca de 650 em 2015 para 1100 em 2020. Uma dessas queixas permitiu que a inspecção impedisse a entrada de cerca de 3590 toneladas de resíduos ilegais em Portugal.

Há cada vez mais pessoas a usar o portal das reclamações da Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT). De acordo com dados do Ministério do Ambiente, as participações que chegaram à IGAMAOT através da Internet, passaram de cerca de 650 em 2015 para 1100 em 2020.