Já há mais de 50 mil novos colocados no ensino superior. E existem ainda 4451 vagas

Número de colocados na 2.ª fase foi inferior ao de 2020, mas os resultados da 1.ª e 2.ª fases do concurso de acesso apontam para que seja possível chegar a 100 mil novos estudantes, isto tendo em conta todas as vias de acesso, aponta Fontainha Fernandes.

Com os resultados da 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, conhecidos nesta quinta-feira, já é possível saber que o número de novos estudantes neste nível está entre os mais altos de sempre. São ao todo 51.431 novos estudantes, abaixo do “ano maravilha” de 2020 (53.984), mas ultrapassando os anos anterior, em que a fasquia ficou sempre abaixo dos 50 mil.