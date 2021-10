Advogados do BPP pedem buscas ao apartamento que motorista cedeu para usufruto da mulher de Rendeiro

Os advogados do BPP requereram à juíza do processo em que João Rendeiro foi condenado a dez anos de prisão por crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais, que diligencie no sentido de serem feitas buscas domiciliárias ao apartamento que terá sido comprado pelo motorista do ex-banqueiro por 1,15 milhões de euros e cedido, por pouco mais de 200 mil euros, para usufruto de Maria de Jesus Rendeiro durante um período de 15 anos.