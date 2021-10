Covid-19 em Portugal: mais seis mortes e 777 novos casos

Portugal registou na quarta-feira seis mortes devido à covid-19 e 777 novas infecções, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quinta-feira.

Há em Portugal 321 pessoas internadas, menos 14 do que na véspera. Destas, 56 estão em unidades de cuidados intensivos, mais duas.

Segundo os dados que constam do boletim, a região de Lisboa e Vale do Tejo soma 33,7% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 262 infectados. A região Centro é a segunda zona com mais novos casos (179 o que corresponde a 23,03% do total). Já a região Norte contabiliza mais 178 casos (22,9%). Segue-se o Alentejo com 93 (11,9%) e o Algarve com 34 novos casos que correspondem a 4,3% do total. Os Açores contabilizaram 19 novos casos e a Madeira 12. A faixa etária do 20 aos 29 anos é a que mais apresenta novos casos (145).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo morreram três pessoas. Na região Centro faleceram duas pessoas e no Alentejo uma. O Norte e o Algarve, assim como as ilhas, não apresenta óbitos.

Quatro das seis mortes foram homens com mais de 80 anos. Os dois outros óbitos foram em pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos, um homem e uma mulher.

Existem mais 43 casos activos, o que significa que 30.077 portugueses ainda combatem a doença.

Há agora menos 99 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 21.586. Estão 1.029.815 pacientes recuperados da infecção, mais 728.

O total de vítimas mortais da pandemia em Portugal sobe para 18.071.