Orçamento do Estado só resultará em "crise política" se o PS quiser. Bloco quer acordo político escrito

Em entrevista ao programa do PÚBLICO Ao Vivo Interesse Público, da jornalista Ana Sá Lopes, a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua diz que as propostas do Bloco, orçamentais mas não só, são "concretas, razoáveis, tem precedentes e toda a gente compreende que são precisas para o país". Para aprovarem o Orçamento do Estado para 2022, não bastará haver convergência nas matérias em causa, os bloquistas querem "redacções legais, escritas, bem definidas, bem desenhadas e com uma data para entrar em vigor".