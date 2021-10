PSD queria ter um “Ticão” no Porto e outro em Lisboa mas o PS recusou

Fusão com o Tribunal Central de Instrução Criminal entra em vigor a 4 de Janeiro. Socialistas também chumbaram reforço de competências do Ticão proposto pelo PSD.

Foi aprovada na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a fusão do chamado “Ticão”, o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) que trata dos megaprocessos de criminalidade económico-financeira, com o Juízo de Instrução Criminal de Lisboa (assumindo-se apenas a designação do primeiro).