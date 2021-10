Maioria do conselho nacional chumba proposta de Rio para adiar eleições internas

Líder do PSD pretendia suspender directas até à votação do Orçamento do Estado para 2022, mas saiu derrotado

Uma maioria expressiva de 70 conselheiros nacionais votou contra a proposta de Rui Rio de adiar a marcação das directas para a escolha do novo líder até ao desfecho do Orçamento do Estado para 2022. Quarenta votaram a favor e registaram-se quatro abstenções, segundo informações recolhidas pelo PÚBLICO.

No requerimento, Rui Rio considerava “desaconselhável, e de elevado risco” que o partido entrasse “desde já numa disputa eleitoral interna, com a consequente instabilidade que tal sempre provoca e que o enfraquece externamente, antes de se saber se o país terá eleições legislativas antecipadas a curto prazo”.

O argumento do líder do partido não colheu junto da maioria dos conselheiros nacionais. O conselho nacional vai agora votar a proposta de realização das directas a 4 de Dezembro (e congresso em Janeiro) ou a data de 8 de Janeiro para as directas e congresso em Fevereiro.

À chegada, Rui Rio respondeu aos críticos internos, que o acusaram de lançar uma “manobra táctica” para ganhar tempo na corrida eleitoral interna, afirmando que estão a tentar um “assalto ao poder”.

No discurso de arranque do conselho nacional, o líder do partido saudou a vitória nas autárquicas e considerou que “está aberta a porta” para as legislativas de 2023.