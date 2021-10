Costa põe na agenda bandeiras da esquerda: estatuto do SNS e trabalho digno no próximo Conselho de Ministros

Numa altura em que a esquerda resiste em sinalizar a aprovação do OE 2022, Costa põe um calendário em dois temas bandeira do PCP e do BE a tratar fora do OE. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, durante um encontro com o grupo parlamentar do PS, no âmbito da discussão sobre o OE2022.

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que o estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a agenda de trabalho digno serão aprovados no próximo Conselho de Ministros, pondo assim um calendário em dois temas bandeira da esquerda que resiste em dar a mão ao Governo no Orçamento do Estado para 2022.

A declaração de António Costa foi feita esta manhã, no início de uma reunião entre o primeiro-ministro, o ministro das Finanças e o grupo parlamentar do PS. Com esta declaração, Costa deixa claro que o Governo está disponível para chegar a acordos com os parceiros de esquerda, mas estes acordos não acontecerão nas negociações do Orçamento do Estado 2022, mas sim num tabuleiro que corre paralelamente.

“O tema da caducidade não se trata na lei do orçamento, mas trata-se na agenda do trabalho digno que iremos aprovar no próximo Conselho de Ministros. E o mesmo se diga em relação ao estatuto do SNS”, afirmou o primeiro-ministro.

O próximo Conselho de Ministros está agendado para a próxima quinta-feira, 21 de Outubro. Na agenda para aprovação está também o estatuto profissional dos artistas (destinado aos trabalhadores da Cultura).

Já esta quinta-feira, em entrevista ao PÚBLICO e à Renascença, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tinha adiantado que “uma parte das exigências [dos parceiros] não são orçamentais, mas integram outro conjunto de discussões que temos em curso, elas não podem aparecer no orçamento porque o OE não é o lugar delas”.

“Temos em negociação em concertação social a agenda do trabalho digno e em preparação o estatuto do SNS que decorre da Lei de Bases da Saúde. São dois instrumentos fundamentais, duas reformas muito importantes. (...) Ao Orçamento o que é do Orçamento. Temos um calendário suficientemente próximo para que as conversas possam decorrer, mas são necessariamente documentos separados”, resumiu.

Costa: “Não podemos achar que o OE é uma moeda que não tem duas faces"

O primeiro-ministro afirmou ainda que “apesar do investimento” feito pelo Governo para garantir o aumento dos rendimentos e do investimento público, o Orçamento do Estado terá de ter “contas certas”. "Não podemos achar que o OE é uma moeda que não tem duas faces”, declarou.

António Costa falou também do aumento do salário mínimo nacional, cujo valor da actualização não é ainda conhecido, dando a entender que o aumento poderá ser superior à média dos últimos anos, afirmando que é preciso “atingir a meta dos 750 euros em 2023 e procurar aproximar o mais possível desse objectivo para que o esforço de 2023 não seja excessivo, mas o mais equilibrado possível”.

“Temos de partir para este debate com a humildade de saber que há sempre alternativas e que quem tem a autoridade máxima sobre a lei orçamental é a Assembleia da República”, afirmou o primeiro-ministro.