O Student Hub quer ser “a loja de cidadão” dos estudantes de Coimbra

Um dos objectivos do novo local de atendimento passa por “baixar drasticamente o tempo de resposta” para determinadas questões, que sem este espaço “demoraria ou poderia demorar, com facilidade, algumas semanas”, explica o reitor Amílcar Falcão.

A Universidade de Coimbra (UC) ganhou um novo espaço destinado ao atendimento e aconselhamento dos estudantes. O Student Hub agrega serviços, projectos de inovação social, voluntariado e experiências com o mercado de trabalho.

“A nossa expectativa é que quando um estudante se dirija ao Student Hub, enfim possa escolher o que é que quer, qual é o guiché para onde vai, como se fosse uma loja do cidadão, e faz isso utilizando um código QR code e quando lá chega, a pessoa que está no atendimento tem a informação daquele estudante”, apresentou o reitor Amílcar Falcão.

O novo espaço fica no rés-do-chão da antiga Faculdade de Medicina, no Pólo I. Será um serviço “de um atendimento integrado, com proximidade, com qualidade e que permita num único espaço a resposta aos vários anseios, às várias necessidades e às expectativas dos nossos estudantes, mas também da restante comunidade”, referiu na sua intervenção a vice-reitora da UC para os assuntos académicos e atractividade de estudantes pré-graduados Cristina Albuquerque.

Um dos objectivos do Student Hub passa por “baixar drasticamente o tempo de resposta” para determinadas questões, que sem este espaço “demoraria ou poderia demorar, com facilidade, algumas semanas”, explicou Amílcar Falcão na sua intervenção.

O Student Hub tem um circuito integrado de serviços e informações administrativas, com participação dos serviços de gestão académica, serviços de acção social e divisão de relações internacionais, um posto de atendimento do serviço de estrangeiros e fronteiras, um núcleo de promoção da empregabilidade, uma academia de criadores e um laboratório de Design Thinking. O local integra um gabinete da Câmara Municipal de Coimbra para prestar atendimento dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), ou seja, o estudante pode comprar e recarregar o seu passe.