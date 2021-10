O que fazer do passado?

Há uns dois anos escrevi aqui no PÚBLICO um artigo a propósito de uma polémica relacionada com um baixo-relevo na fachada da igreja luterana de Santa-Maria, situada na cidade de Wittenberg na Alemanha. Datado de 1305, o baixo-relevo retrata uma suína aleitando judeus, enquanto um rabino observa o traseiro do animal. A mensagem profundamente antijudaica e ofensiva, desencadeou, mais de 700 anos depois, uma controvérsia acesa sobre o que fazer com a dita escultura: tirá-la da fachada da igreja? Colocá-la num museu? Instalá-la num monumento comemorativo?