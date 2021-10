O Folio está de regresso e Germano Silva festeja os 90 anos com um novo livro e uma exposição

Durante três dias especialistas portugueses e estrangeiros na obra de Fernando Pessoa estão reunidos na Fundação Calouste Gulbenkian no Congresso Internacional Fernando Pessoa organizado pela Casa Fernando Pessoa. O jornalista Luís Miguel Queirós faz uma antevisão do que ali se passará.

Amanhã começa o Folio-Festival Literário Internacional de Óbidos, que decorre até ao dia 24 de Outubro. Apesar de ser gratuito, obriga este ano a regras diferentes. O festival tem como tema o Outro, como explica Ana Sousa Dias, uma das curadoras. Depois de ter sido cancelado no ano passado por causa da pandemia, o Folio levará a Óbidos escritores portugueses e estrangeiros. Leila Slimani, Juan Gabriel Vásquez, Ilja Leonard Pfeijffer, David Enia, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Alberto Manguel, Paulo Scott ou Jung Chang são alguns dos convidados.

Esta quarta-feira o jornalista e investigador António Valdemar reconheceu que cometeu um erro num texto publicado no Expresso ao confundir o poeta e crítico Pedro da Silveira (1922-2003), colaborador da revista Seabra Nova e reconhecido antifascista, com um informador da PIDE. Luís Miguel Queirós seguiu o caso e explica a polémica que se gerou nas redes sociais durante esta semana.

O livro Fotografia Impressa e Propaganda em Portugal no Estado Novo acaba de sair, como nos conta no Ípsilon o jornalista Sérgio B. Gomes. A obra coordenada pela investigadora e historiadora de arte Filomena Serra inclui 238 reproduções de 50 publicações históricas que vão de 1928 até ao fim da ditadura em 1974.

No final deste mês será publicado em França o livro Marie-Antoinette & Axel de Fersen - Correspondance secrète, na editora Michel Lafon. Este Maria Antonieta e Axel Von Fersen - Correspondência Secreta terá transcrições censuradas das cartas entre a rainha francesa e o conde sueco. A jornalista Teresa Sofia Serafim explica-nos como raios X revelaram o conteúdo escondido nesta correspondência e até desvendaram quem foi o censor. Uma verdadeira surpresa.

Por cá, a crítica literária Isabel Lucas esteve a ler As Pequenas Virtudes, de Natália Ginzburg, que acaba de sair na Relógio D’Água. E também leu o Direito de Propriedade, de Deborah Levy, da mesma editora.

Miguel Esteves Cardoso na sua crónica recorda as leituras da sua infância e diz que está doido para ir ver a exposição do Hergé na Gulbenkian. O crítico José Marmeleira já viu esta exposição que pode ser visitada até 10 de Janeiro.

E Ana Cristina Leonardo, na sua crónica Meditação na Pastelaria no Ípsilon, fala-nos de alguns “pastelões melosos que por aí abundam”.

Germano Silva faz hoje 90 anos e apresentou o seu novo livro Porto – as histórias que faltavam na Biblioteca Almeida Garrett. No fim do mês, o Arquivo Municipal estreia uma exposição com parte dos documentos doados à cidade pelo jornalista e historiador. Um passeio pelo Porto a desfiar memórias, num artigo da jornalista Mariana Correia Pinto.

Ontem realizou-se mais um Encontro de Leituras numa conversa à volta do romance Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levy (editora Elsinore). No evento foi anunciado que o convidado do próximo mês de Novembro será o escritor angolano José Eduardo Agualusa para falar do romance O Vendedor de Passados, editado pela Quetzal. Quem quiser receber informações sobre o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo pode inscrever-se através do email: encontrodeleituras@publico.pt.

No podcast do Encontro de Leituras estamos agora a lançar o episódio com o escritor brasileiro Laurentino Gomes dedicado ao primeiro volume da sua trilogia sobre a Escravidão (Porto Editora).

No Leituras durante doze semanas fomos publicando vários contos do Decameron, de Giovanni Boccaccio, uma das obras centrais da literatura mundial, com tradução directamente do italiano para português feita pelo investigador do Centro de Estudos Comparatistas e tradutor Simão Valente, doutorado pela Universidade de Oxford. Esperamos em breve ter disponível o ebook para os assinantes do jornal.

Boas leituras.

Até para a semana.