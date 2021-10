Exclusivo Lisboa

Ruas cheias de quem procura diversão. Frustração e impaciência de quem não consegue entrar em bares e discotecas. Este é o cocktail das noites do Porto e de Lisboa, pronto a explodir para desentendimentos como o de domingo, no Porto, que provocou a morte de um jovem de 23 anos. Autarcas, associações do sector e estabelecimentos pedem reforço de policiamento na noite e videovigilância.