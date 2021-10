Suspeito dos ataques de arco e flecha era conhecido pela polícia norueguesa

Os ataques de quarta-feira vitimaram cinco pessoas, com idades entre os 50 e 70 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo de vida, segundo a polícia norueguesa.

O homem detido na sequência de um ataque mortal com arco e flecha em Kongsberg na Noruega, na noite de quarta-feira, convertera-se ao Islamismo e havia preocupações sobre a sua possível radicalização, disse a polícia.

Segundo o chefe regional da polícia Ole Bredrup Saeverud, as autoridades tinham contactado com o suspeito em 2020. “Houve anteriormente preocupações sobre a possível radicalização do homem”, confirmou Saeverud numa conferência de imprensa na manhã desta quinta-feira.

O suspeito, cidadão dinamarquês de 37 anos, é acusado de matar quatro mulheres e um homem na cidade de Kongsberg, no Sul da Noruega. Estima-se que o ataque tenha ocorrido num supermercado Coop Extra, no Oeste da cidade.

Cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas, embora não corram perigo de vida. As vítimas mortais tinham idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos, indicou o chefe da polícia.

Depois de ter sido detido, foi interrogado várias horas durante a noite.