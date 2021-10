Partidos atacam acordo do PSD com Rui Moreira

BE quer que Rui Rio diga o que fará se Rui Moreira for condenado no caso Selminho.

Todos os partidos condenam o acordo formal de governação autárquica para os próximos quatro anos, assinado esta quarta-feira entre o presidente da Câmara do Porto e o PSD. O PS foi o mais duro mas foi o Bloco que pôs o dedo na ferida. O vereador do BE, Sérgio Aires, usou as redes sociais para criticar o acordo. “A direita fez uma guerra de alecrim e manjerona durante a campanha para agora” se juntar aos independentes “pelo modelo de cidade-negócio que, afinal – como sempre dissemos -, partilham”. E vai mais longe nas críticas. Rui Rio prometeu “banhos de ética na política, mas agora não explica o que fará o PSD se Rui Moreira for condenado no caso Selminho”, no qual é suspeito de favorecer a imobiliária da família, da qual também era sócio.