Obras particulares levam PJ a fazer buscas à Câmara de Lamego

Judiciária está a recolher elementos do gabinete fiscal da autarquia e outros documentos relacionados com obras particulares licenciadas pelo município.

Vários inspectores da Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real estão desde a manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Lamego a fazer buscas e a recolher documentos relacionados com obras particulares licenciadas no concelho. Em causa está também o complexo desportivo municipal, uma infra-estrutura que foi alvo de uma intervenção no mandato do anterior presidente do município, Francisco Lopes, que está de regresso à presidência dessa câmara.