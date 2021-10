Novos talentos da moda em destaque no primeiro dia de desfiles no Portugal Fashion

Esta quarta-feira, 13 de Outubro, Anissa Aida, Vítor Dias, Doreen Mashika, Ahcor, Huarte, Rita Ibs, Maria Carlos Baptista, Marcelo Almiscarado, Mafi Mafi e Arieiv apresentaram as suas propostas para a próxima Primavera / Verão na semana de moda da Invicta.

A Alfândega do Porto voltou a ser habitada pela moda, depois de uma edição de Portugal Fashion em exclusivo no digital. O primeiro dia de desfiles, esta quarta-feira, foi dedicado em exclusivo à plataforma Bloom, para novos talentos. Destacaram-se as apresentações de Ahcor, Huarte, Rita Ibs, Maria Carlos Baptista, Marcelo Almiscarado, Mafi Mafi e Arieiv. Sustentabilidade, extravagância e cor marcaram a tarde, como prova de que estes criadores, apesar da parca experiência, não deixam nada por dizer.