À procura de mais anos saudáveis de vida? Eis o que os mais recentes estudos nos dizem para fazer

A morte está no caminho de todos nós. Mas a investigação recente aponta para intervenções na dieta, exercício e perspectivas mentais que poderão retardar o envelhecimento e doenças relacionadas com o envelhecimento — sem biohacks arriscados, tais como terapias genéticas não comprovadas. Uma abordagem multidisciplinar envolvendo estas estratégias baseadas em evidências “poderia resultar”, defende Valter Longo, um bioquímico que dirige o Instituto de Longevidade na Escola de Gerontologia Leonard Davis da Universidade do Sul da Califórnia.