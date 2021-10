WOW lança festival de cerveja artesanal

Chama-se Craft e acontece já no próximo fim-de-semana com 17 cervejeiras nacionais.

Outubro é mês de cerveja artesanal e, depois do Beer Ato ter aberto a época no início do mês, este fim-de-semana há dois festivais de encher o copo: Oktober Festa, em Lisboa, e, no Grande Porto, é o World of Wine (WOW) que lança o seu primeiro festival de cervejas artesanais.

De sexta a domingo, na esplanada do restaurante V.P. do complexo cultural inaugurado no ano passado em Vila Nova de Gaia, o festival Craft vai “reunir alguns dos mais emblemáticos cervejeiros portugueses de Norte a Sul do país” num “momento único de celebração e diversão”.

Ao todo, vão estar presentes 17 marcas portuguesas de cerveja artesanal: Aldeana, Barona, Bila, Burguesa, Colossus e D'os Diabos, Deuses do Malte, Dois Corvos, Letra, Lupum, Nortada, Madam Lindinha Lucas, OPO74, Piratas Cervejeiros, Rima, Sovina, Tough Love e Vadia.

Além das referências mais populares das cervejeiras, será possível provar ao longo do fim-de-semana algumas novidades e cervejas “que ‘casam’ bem com a temática do vinho, como as ‘Grape Ale'”, revela a organização em comunicado.

Na esplanada do V.P., com o rio Douro como pano de fundo, somam-se ainda “petiscos tradicionais” e música, com os DJ Miguel Barros, Dayo, Tiago Afonso e Henri Josh a dar ritmo ao longo de todo o festival.

A entrada no evento é gratuita mas, para beber, é necessário pagar 2€ pelo copo, válido para os três dias do festival. O consumo será feito “mediante a compra de fichas no local”, adianta a organização. Mais informações no site.