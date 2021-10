Ocean, no Algarve, eleito o melhor restaurante de luxo do mundo

Restaurante liderado por Hans Neuner, duas estrelas Michelin desde 2011, conquistou o galardão de melhor restaurante do ano nos The World Luxury Awards.

O restaurante Ocean, integrado no Vila Vita Parc Resort & Spa, em Alporcinhos, no Algarve, foi um dos grandes vencedores dos World Luxury Awards ao conquistar o troféu de Global Restaurant of the Year 2021.

Liderado pelo chef austríaco Hans Neuner, que há cerca de um mês voltou a ficar entre os 50 melhores cozinheiros do mundo nos Best Chef Awards, o Ocean foi ainda distinguido com o galardão máximo da categoria Best Locally Sourced Produce Menu (melhor menu criado com produtos locais, em tradução livre para português).

Nas redes sociais, os responsáveis pelo restaurante reagiram “com orgulho e gratidão” aos galardões entregues ao restaurante algarvio, distinguido com duas estrelas Michelin desde 2011 (a primeira alcançou-a em 2009).

“Criado há 13 anos e localizado no Vila Vita Parc Resort & Spa, o restaurante Ocean oferece vistas espectaculares sobre o Atlântico e a combinação perfeita entre comida sublime, serviço impecável e uma atmosfera casual e elegante, com a autenticidade gastronómica portuguesa no centro de tudo”, destaca a organização dos prémios no site.

Os World Luxury Awards nasceram em 2006, apenas com a categoria Hotel - este ano conquistada pelo Shangri-La Paris na globalidade. Na competição final do ano, a nível mundial, depois de entregues distinções nacionais, regionais e continentais, foram ainda galardoados quatro unidades de alojamento portuguesas: o Bussaco Palace Hotel venceu a categoria Hotel Castelo de Luxo, o Lamego Hotel & Life foi considerado o melhor Retiro Boutique de Luxo, enquanto a RM Guest House – The Experience foi eleita a Residencial de Luxo, e o Sofitel Lisbon Liberdade levou o galardão de Hotel Moderno de Luxo.

Em 2010, foi criada a categoria de spa – o galardão global para 2021 foi entregue ao spa do Royal Mansour Marrakech, localizado naquela cidade marroquina – e, em 2015, os prémios estenderam-se aos restaurantes, com o objectivo de “oferecer reconhecimento internacional” à indústria de restaurantes de luxo, sendo o resultado alcançado através do voto de “hóspedes, viajantes e outros membros do sector”. “Mais de 100 mil viajantes internacionais votam em cada ano, durante o período de quatro semanas para seleccionar os vencedores.”