Há mais de 300 restaurantes a metade do preço no TheFork Fest

Está de volta a iniciativa da plataforma TheFork, com mais de 300 restaurantes com descontos de 50% em todo o país.

A plataforma dedicada ao sector da restauração, parte do gigante TripAdvisor, volta a lançar o TheFork Fest: de 14 de Outubro a 28 de Novembro, há pratos a metade do preço em mais de 300 restaurantes de todo o país.

A iniciativa chega a 11 países, 6000 restaurantes no total, e este ano tem como objectivo “incentivar o consumo e ajudar a consolidar a recuperação da restauração”, um dos sectores mais afectados pela pandemia. Durante cerca de um mês e meio, toda a carta dos espaços aderentes encontra-se com 50% de desconto.

“O TheFork Fest oferece aos restaurantes uma solução eficaz para a situação de ‘mesas vazias’, uma questão complicada para os negócios que têm custos fixos significativos como o serviço, o produto, entre outros”, aponta Sérgio Sequeira, director executivo do TheFork para Portugal e Espanha e países da América Latina. A proposta desta oferta especial, acrescenta, permite aos restaurantes ir “amortizando os custos fixos ao maximizar o preenchimento dos espaços”.

A lista de restaurantes aderentes já está disponível no site da plataforma, onde é possível espreitar ainda os menus de cada espaço. Em Lisboa, por exemplo, vão estar com desconto O Nobre, Akla, La Trattoria, Espada, The Green Affair, Terra Nova by Populi ou Jamie's Italian, entre 76 espaços aderentes. Já no Porto, integram a lista o Astória, o Portucale, o Torreão ou o Coma, entre outros.

A iniciativa chega, no entanto, a restaurantes de todo o continente, estendendo-se a mais de vinte localidades do país: Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Braga, Viana do Castelo, Guimarães, Coimbra, Leiria, Cascais, Sintra, Oeiras, Almada, Setúbal, Carcavelos, Sesimbra, Faro, Albufeira, Portimão, Loulé e Quarteira.