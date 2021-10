Cavalos, carros antigos, mergulhos e uma tela em branco nas vinhas de Portugal

Voltámos a percorrer as vinhas portuguesas para ouvir as histórias dos 25 novos produtores que participam pela primeira vez na edição digital do Vinhos de Portugal, que acontece nos fins-de-semana de 16 e 17 e de 23 e 24 de Outubro. Histórias e aventuras que passam a integrar a plataforma do evento, com toda a informação sobre os participantes.

“Já viu que vai chover o tempo todo no Douro?”, pergunta o Pedro. Prefiro não responder. A previsão às vezes falha. Lá vamos nós para a estrada e os três primeiros dias de viagem dão chuva forte. Começamos a nossa aventura no Menin Douro Estates, projecto de dois brasileiros que se apaixonaram pelo Douro. Passamos o dia a fugir da chuva com o enólogo português João Rosa Alves e, num intervalo milagroso em que o céu do Douro abriu-se mais azul do que no resto do mundo, conseguimos gravar.