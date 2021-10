O preço da gasolina ultimate chegou aos 2 euros por litro em Beja?

A imagem

A fotografia que circula nas redes sociais mostra os preços de uma bomba de combustível da BP, perto de uma rotunda, onde se destaca o preço da gasolina ultimate que marca os 2 euros por litro. Ao que o PÚBLICO apurou, a imagem é de um posto em Beja (Castilho).

O contexto

A subida do preço do petróleo, com reflexos também na produção de electricidade, tem levado a uma subida da inflação na Europa e nos Estados Unidos. Em Portugal, a situação não é diferente e o aumento do preço dos combustíveis tende a aumentar cada vez mais.

No boletim de combustíveis de Agosto de 2021, elaborado a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) lê-se que “embora pouco diferenciados, os preços médios de gasolinas 95 e gasóleos simples revelam algumas diferenças regionais”. Assim, “em Agosto, a diferença de valor entre o preço médio nacional e o preço médio nos distritos portugueses para a gasolina simples 95 e gasóleo simples é genericamente mais elevada nos distritos de Bragança, Beja, Lisboa e Faro”.

Neste momento, o distrito de Bragança é o que apresenta a média de preços de combustível mais alta (gasóleo simples e gasolina simples 95). Em contra partida, a gasolina simples 95 é mais barata em Santarém e o gasóleo simples em Braga.

Os factos

Contactada pelo PÚBLICO, a BP Portugal garante que a imagem é verdadeira: “Confirmamos que a imagem é verdadeira e que corresponde ao dia de ontem [dia 12 de Outubro de 2021]”. No entanto, a empresa ressalva que “a definição dos preços praticados pelos postos de abastecimento de combustíveis a operar sob a insígnia BP é da exclusiva responsabilidade das entidades que exploram os mesmos, uma vez que a BP não detém a exploração de postos de abastecimento de combustíveis em Portugal.”

O PÚBLICO também tentou contactar a Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE) mas não obteve nenhuma resposta.

Em Resumo

A imagem que circula pelas redes sociais de uma bomba de combustível a marcar 2 euros o litro da gasolina ultimate da BP é verdadeira e reflecte o aumento dos combustíveis que se continuam a fazer sentir.