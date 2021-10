Detido o suspeito do assassínio da atleta queniana Agnes Tirop

A polícia do Quénia prendeu esta quinta-feira o principal suspeito do assassinato da atleta Agnes Tirop, o seu marido, que estava em fuga e foi detido em Mombaça. “Quanto mais cedo fizermos com que ele revele as circunstâncias que levaram ao assassinato da jovem, melhor para todos nós”, disse George Kinote, director das investigações criminais no país africano.

Na quarta-feira, a jovem de 25 anos, medalha de bronze nos 10.000 metros nos Mundiais de 2017 e 2019, foi encontrada morta em casa, alegadamente esfaqueada pelo cônjuge.

“O suspeito foi preso em Mombaça. Está detido e foi preso enquanto fugia”, acrescentou o responsável policial, sendo que o suspeito deve ser presente a tribunal na sexta-feira.

Tirop, que em Tóquio2020 foi quarta nos 5000 metros, foi encontrada morta em Iten, uma cidade de alta altitude no oeste do Quénia, na qual treinam muitos atletas de fundo.

Segundo as autoridades, Emmanuel Rotich terá ligado aos pais dando conta de que teria feito “algo errado”.

A carreira de Agnes Tirop disparou quando a atleta queniana conquistou o título mundial de corta-mato, em 2015, aos 19 anos, tornando-se a segunda campeã mais jovem de todos os tempos.