Quinta, na TV: Este País Não É para Velhos, enquanto houver saúde, Seara Nova e vidas entrelaçadas

CINEMA

Sing Street

Fox Movies, 19h19

Realizado e escrito por John Carney, um filme dramático com traços autobiográficos. Na Dublin dos anos 1980, Conor é um adolescente cuja vida se altera quando é transferido do colégio privado para a escola pública. Ali conhece Raphina, por quem se apaixona. Para a impressionar, cria uma banda com amigos inadaptados como ele. O elenco inclui Ferdia Walsh-Peelo, Aidan Gillen, Maria Doyle Kennedy, Jack Reynor, Kelly Thornton e Lucy Boynton.

Morte Limpa

AXN, 23h40

Tommy Egan (Ethan Hawke) é um oficial da Força Aérea que agora passa metade do dia a lutar contra o terrorismo através de drones e a outra metade em casa, numa vida aparentemente normal. Desmoralizado e cheio de dúvidas sobre as ordens que todos os dias recebe, começa a debater-se com um constante conflito moral e anseia por voltar a uma missão real onde se possa sentir um verdadeiro soldado. Um thriller sobre a guerra, com realização e argumento de Andrew Niccol.

Anon

Hollywood, 1h

Também dirigido e escrito por Niccol, este thriller de ficção científica passa-se num futuro não muito distante, em que o Governo encontrou a forma perfeita de erradicar a criminalidade: a total ausência de privacidade. Sal Frieland (Clive Owen) é um agente da polícia que, ao tentar deslindar um caso, se depara com uma mulher (Amanda Seyfried) que encontrou uma falha no sistema e consegue manter-se incógnita. Este encontro vai colocar a vida de Frieland em perigo e fazê-lo questionar a base de toda a construção social.

Este País Não É para Velhos

Fox Movies, 1h10

Quatro Óscares – melhor filme, realização, actor secundário (Javier Bardem) e argumento adaptado – premiaram este thriller escrito e dirigido pelos irmãos Coen, a partir do romance de Cormac McCarthy. Llewelyn Moss (Josh Brolin) descobre uma carrinha, rodeada por cadáveres e carregada de heroína e dois milhões de dólares. Resolve ficar com o dinheiro. O seu acto desencadeia uma série de acontecimentos extremamente violentos, que nem mesmo a lei, na figura do xerife Bell (Tommy Lee Jones), consegue travar.

DOCUMENTÁRIOS

Há 100 anos, a Seara Nova

RTP2, 20h30

Estreia. A jornalista Diana Andringa assina esta peça documental, emitida em duas partes (a segunda vai para o ar amanhã), dedicada à revista Seara Nova, a propósito do centenário da sua criação. Além de retratar alguns dos mais notáveis intelectuais que nela participaram, o arco temporal permite recordar questões fracturantes e percorrer momentos históricos decisivos para o país, das crises da I República à vida democrática, com passagem pelos longos anos do Estado Novo, com as suas perseguições a directores e colaboradores da revista.

Tudo É Nada sem Saúde

RTP1, 21h01

Estreia. Em dois episódios (o segundo é emitido na próxima segunda-feira), o programa narrado por Carlos Daniel toma o pulso à evolução do Serviço Nacional de Saúde desde a sua fundação, em 1979, avalia as condições presentes e projecta os desafios futuros.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves torna a receber Pedro Siza Vieira, ministro da Economia e da Transição Digital, desta vez para se debruçar sobre o Orçamento do Estado e, mais concretamente, o apoio às empresas e às famílias, no contexto de uma economia em recuperação do tremendo impacto da pandemia. Repete à 1h30, na RTP1.

SÉRIES

São Vidas

RTP2, 22h01

Estreia. Com seis episódios (e o selo da BBC), a mini-série dramática britânica segue quatro pessoas que vivem no mesmo prédio, nos subúrbios de Manchester. São vidas comuns e aparentemente isoladas que, quando se cruzam, revelam ligações inesperadas e até segredos.

Batwoman

HBO, streaming

Estreia da terceira temporada da série centrada na justiceira de Gotham, da DC Comics. Nesta leva de episódios, Javicia Leslie continua a vestir o catsuit da mulher-morcego Ryan Wilder.