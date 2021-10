Futuros possíveis da música portuguesa no Festival Emergente

Os concursos fazem parte da história da música pop e rock em Portugal. Os anos 1960 ficaram marcados, por exemplo, pelo Concurso de Música Moderna Yé Yé do Monumental, em Lisboa, que revelou ao país a música que fazia fervilhar uma nova geração. Os anos 1980 e 1990 tiveram noutro Concurso de Música Moderna, neste caso o do mítico clube lisboeta Rock Rendez Vous, um palco onde sobressaiu parte determinante da criatividade do país, dos Mler Ife Dada aos Pop Dell’Arte, dos Mão Morta aos Sitiados. O Festival Emergente, cuja terceira edição se cumpre esta sexta-feira e sábado no Capitólio, em Lisboa, é extensão moderna, actualizada, dessa tradição.