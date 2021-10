Três dias depois, ministério revela que FCT terá 621 milhões de euros em 2022

No relatório entregue na segunda-feira não era possível ver quanto dinheiro estava destinado para FCT. Ministério de Manuel Heitor esclareceu esta quinta-feira que são 621 milhões de euros.

No documento da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 entregue na segunda-feira à noite não era possível, desta vez, encontrar o total da verba que o Governo pretende dar à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no próximo ano. Esta quinta-feira, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) esclareceu a dúvida referindo que a proposta atinge um total de 621 milhões. A verba “consagra um aumento efectivo da execução anual da FCT em 10%, cerca de 56 milhões de euros”, argumentam em resposta ao PÚBLICO. Porém, comparando coisas iguais, também é verdade que a proposta deste ano é inferior à proposta feita para 2021. São menos 41 milhões de euros.