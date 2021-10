Sindicatos dos médicos marcam greve nacional de três dias em Novembro

As duas estruturas sindicais que representam os médicos vão convocar uma greve nacional de três dias, em 23, 24 e 25 de Novembro. A decisão foi tomada durante uma reunião esta quarta-feira, em Coimbra, pelos dirigentes do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), que decidiram avançar com um protesto em conjunto, à semelhança do que aconteceu com os sete sindicatos dos enfermeiros, que já anunciaram uma greve geral em Novembro, ainda sem data marcada.

A última vez que os médicos fizeram greve foi em 2019, durante dois dias. O protesto foi decidido numa altura em que se multiplicam as notícias de hospitais em situação de pré-ruptura por falta de médicos suficientes para garantir os números mínimos das equipas, sobretudo em serviços de urgência.

“Fomos obrigados a avançar para uma medida tão gravosa como esta. As rupturas que têm sido anunciadas são exemplo claro e indisfarçável de como está o Serviço Nacional de Saúde. Para grandes males, grandes reivindicações.”, justifica o presidente da Fnam, Noel Carrilho. “Houve um hiato auto-imposto pelos médicos durante a pandemia, mas agora que 85% da população está vacinada contra a covid-19 e o estado de emergência acabou, é imprescindível que se exijam melhores condições de trabalho no SNS”, acrescenta.